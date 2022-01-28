Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 10:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
"Kilis tava" tescillendi
[Fotoğraf: İHA]
Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan "Kilis tava", coğrafi işaret olarak tescil edildi.
Adından da anlaşılacağı üzere Kilis'in meşhur yemeklerinden biri olan "Kilis tava" için Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan coğrafi işaret tescil başvurusu sonuçlandı.
Kuzu eti ile hazırlanan ve lezzeti birçok yörede kabul görmüş "Kilis tava" coğrafi işaret tescil belgesi aldı.
Etiketler: Kilis
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