Adından da anlaşılacağı üzere Kilis'in meşhur yemeklerinden biri olan "Kilis tava" için Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan coğrafi işaret tescil başvurusu sonuçlandı.

Kuzu eti ile hazırlanan ve lezzeti birçok yörede kabul görmüş "Kilis tava" coğrafi işaret tescil belgesi aldı.