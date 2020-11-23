Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava, parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek.

Sabah saatlerinde, bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer pus hadisesi ile buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Iğdır'da 3 ve Erzincan'da 0; sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Ardahan'da 5, Kars'ta 6, Ağrı'da 7 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır ve Erzincan'da 9, Ağrı'da 4, Erzurum'da 3, Kars'ta 2, Ardahan'da 0 derece olacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada, bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kars'ta göletler buz tuttu

Hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye düştüğü Kars'ta, küçük su göletleri buz tuttu.

Merkeze bağlı Yalınkaya köyünde hayvanların su ihtiyacını karşılaması için yapılan küçük su göleti buzla kaplandı. Buz tutan gölette güzel görüntüler ortaya çıktı.

Ayrıca bazı vatandaşlar, soğuk hava nedeniyle araçlarını battaniye ile örttü.

Ardahan'da soğuk hava ve kar yağışı

Ardahan'da kar yağışının yanı sıra soğuk hava da etkili oldu.

Sıcaklığın sıfırın altında 5 derece kaydedildiği kentte, kış şartları yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte gece etkili olan dondurucu soğuğun ardından sabaha doğru kar yağışı başladı.

Kar yağışının ardından kent beyaz örtü ile kaplandı.

Ağrı'da soğuk hava

Ağrı'da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu. Ağaç ve bitkilerde oluşan kırağı, ortaya güzel görüntüler çıkardı.