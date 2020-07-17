Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu olacak.

Sabah saatlerinden itibaren Kars ve Ardahan çevresi, öğle saatlerinden sonra ise Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 11, Kars'ta 13, Erzurum'da 15, Ağrı'da 16, Erzincan'da 19, Iğdır'da 20 ve Tunceli'de 21 derece ölçüldü.

Gün içindeki en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 39, Erzincan'da 35, Iğdır'da 34, Ağrı'da 30, Erzurum'da 29, Kars'ta 28 ve Ardahan'da 26 derece olması bekleniyor.