Haber Giriş: Kaynak: AA
Tarsus'ta talaş yüklü tır yandı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde talaş yüklü bir tır, yanarak kullanılmaz hale geldi.
İdris Öğüt yönetimindeki 42 BN 641 plakalı talaş yüklü tırda Tarsus-Pozantı otoyolunun Damlama mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını fark ederek tırı yol kenarına park eden sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, tırda hasar oluştu.
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