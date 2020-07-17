İdris Öğüt yönetimindeki 42 BN 641 plakalı talaş yüklü tırda Tarsus-Pozantı otoyolunun Damlama mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark ederek tırı yol kenarına park eden sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, tırda hasar oluştu.