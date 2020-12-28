Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 11:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor
[Fotoğraf: AA]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.
Erzurum'da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, cadde ve sokaklarda buzlanmaya neden oldu. Bazı binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu, araç camları buzla kaplandı. Belediye ve karayolları ekipleri de kentte vatandaşların ve sürücülerin sıkıntı yaşamaması için tuzlama ve buz temizleme çalışması yaptı.
Son Haberler
- 12:17
- 12:12
- 12:09
- 12:01
- 11:58
Sıradaki Haber
Engelli köpeğe ve 11 yavrusuna "koronavirüs savaşçıları" sahip çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz