Erzurum'da dondurucu soğuğun etkisiyle dereler ve nehirler dondu, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Belediye ekipleri yollarda ve kaldırımlarda kar temizleme ile tuzlama çalışması yürütüyor.

Ağrı

Ağrı'da da dere ve nehirler buz tuttu.

Çatılar ve kombi bacalarında buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, vatandaşlar araçlarını halı ve battaniyelerle örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Kırağı tutan ağaçlar ise güzel manzaralar oluşturdu.

Kars

Kars'ta ise belediye ekipleri, yollarda biriken kar ve buz kütlelerini kırarak temizledi, kaldırımlarda da buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıldı.

Yüksek kesimlerde de etkili olan tipi nedeniyle sürücülere zor anlar yaşadı.

Öte yandan, esnaf yağışın ardından aç kalan güvercinler için yemleme çalışması yaptı.