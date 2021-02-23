Van Gölü'nün kıyısındaki 4 bin 58 metre yüksekliğe sahip Süphan Dağı'nın beyaza bürünmüş zirvesi, etrafına çökmüş sis ile bölgenin bir çok noktasından gözlemlenebiliyor.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında yer alan Süphan Dağı'nın karla kaplı doruklarına bulutlar da eklenince güzel görüntü oluştu.