Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 10:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bulutlarla kaplanan Süphan Dağı güzel görüntüler oluşturdu
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'nin 3. büyük dağı olan Süphan dağının tepesi bulutlarla kaplandı.
Van Gölü'nün kıyısındaki 4 bin 58 metre yüksekliğe sahip Süphan Dağı'nın beyaza bürünmüş zirvesi, etrafına çökmüş sis ile bölgenin bir çok noktasından gözlemlenebiliyor.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında yer alan Süphan Dağı'nın karla kaplı doruklarına bulutlar da eklenince güzel görüntü oluştu.
Etiketler: Hava Durumu Kar Yağışı
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