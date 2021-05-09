Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün öğle saatleri itibarıyla ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani, sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.