Haber Giriş: 9 Mayıs 2021 Pazar 13:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'deki bazı iller için sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in bazı illerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün öğle saatleri itibarıyla ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Ani, sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Meteoroloji Yağış Sağanak
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