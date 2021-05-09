Haber Giriş: 9 Mayıs 2021 Pazar 13:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Küçükçekmece'de uyuşturucu sattığı öne sürülen şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Küçükçekmece'de evinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Mayıs'ta Cennet Mahallesi'nde ikamet eden F.B'nin evinde uyuşturucu madde sattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler söz konusu eve düzenledikleri operasyonda, 2 kilo 890 gram eroin, hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi.
Operasyonda F.B. ve uyuşturucu madde almaya geldiği tespit edilen M.Ö. gözaltına alındı.
Şüphelilerden M.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. F.B'nin ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Etiketler: Uyuşturucu
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