Doğa yürüyüşüne Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesindeki Evciler Göleti'nden başlayan doğaseverler, 4 saatlik tırmanışla 1030 metre yükseklikteki Mahya Dağı'nın zirvesine ulaştı.

EDOSK Başkanı Fatih Altun, yaptığı yazılı açıklamada, yeni yılın ilk doğa yürüyüşünü Kırklareli'nde doğal güzelliklerin içinde yaptıklarını belirtti.

Karla kaplı dağın zirvesine sorunsuz bir tırmanış gerçekleştirdiklerini aktaran Altun, "Oldukça zorlu ve yorucu olan bu tırmanış sonunda, bembeyaz zirveden alabildiğince tüm Trakya'yı seyretmenin zevki tüm yorgunluğumuzu unutturdu. Zirveden, Yenice köyüne inişle 18 kilometrelik yürüyüşümüzü tamamlamış olduk." ifadelerini kullandı.

Altun, doğa yürüyüşlerinin süreceğini kaydetti.