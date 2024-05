Doğaseverler Halfeti’de 'karagül’ü aradı

Doğaseverler, Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesinin 2013 yılında "Sakin şehir" ağına dahil ettiği Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde çeşitli etkinlikler düzenledi.



Doğaseverler, dünyada sadece Halfeti’de yetişen karagüle dikkat çekmek için yapılan etkinliklerde tarihi alanları gezip müzik eşliğinde eğlendi. Daha önce karagülün doğal yetişme alanı olan ve baraj sularının yükselmesiyle su altında kalan Çekem köyüne de giden 120 kişilik doğasever grubu, suda yüzüp bölgede yürüyüş yaptı. Yürüyüş esnasında arazide doğal olarak yetişen karagülü arayan doğaseverler, herhangi bir şey bulamayınca ilçedeki seralara gitti. Serayı gezen doğaseverler, Karagülü görme imkanı buldu. Tekne turu da yapan doğaseverler, endemik türler arasında bulunan karagülün daha çok yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.



"Köyde gezdik, ama Karagül’ü bulamadık"



Şu anda su ile kaplı olan alanlarda karagül yetiştiğini söyleyen Mehmet Altundağ, "Bir zamanlar bu ıssız köyde insanlar yaşıyordu. Arkadaşların şu an yüzdüğü yerde Karagül yetişiyordu. Köyde gezdik, ama Karagül’ü bulamadık” dedi.



Karagülün şu anda sadece seralarda yetiştiğini söyleyen Başak Helin Güneş, "Şu an arkadaşların yüzdüğü yerde karagül yetişiyordu. Suların yükselmesi ile beraber karagülün doğal yetişme alanları çok daraldı. Karagül şu an sadece seralarda yetiştiriliyor” ifadelerini kullandı. Bölgede artık karagül yetiştiricisinin azaldığını da dile getiren Aysel Ciğerlioğlu, `Karagül endemik bir bitkidir. Sadece Halfeti’de yetişiyor ama suların yükselmesinden dolayı fazla yetiştirilemiyor.” dedi.



Karagülü göremediklerini söyleyen Yunus Emre Şimşeksoy, "Karagülü doğal ortamda görmek amacıyla geldik ama karagülü ancak seralarda bulabildik” şeklinde konuştu.



Yürüyüşte karagüle rastlamadıklarını söyleyen Jiyan Akın, "Yürüyşümüş sırasında karagüle rastlayamadık ancak seralarda bulabildik” dedi.



Karagüle sahip çıkmaları gerektiğini söyleyen Rukiye Çiftçi, ”Karagüle sahip çıkmamız gerekiyor. Gülümüz Urfa dışına çıktığında rengi değişiyor” ifadelerine yer verirken Elif Alaybeyi ise "Karagülü yerinde gördük. Gerçekten ilgi çekiciydi” diye konuştu.



Etkinliğe Şanlıurfa Kamp Dağcılık ve Doğa Sporları Spor Kulübü ile Şanlıurfa Mimarlar ve İç Mimarlar Odası üyeleri katıldı.