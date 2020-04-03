Malatya İl Hıfzıssıhha Kurulunun, yayaların yol ve kaldırımlarda sosyal mesafeyi koruyacak şekilde yürümesine engel olması nedeniyle her türlü ticari iş yeri ile konutların önünde bulunan yaya yürüyüş alanlarına ve kaldırımlara mal ve malzeme konulmasının yasaklanması kararının ardından Doğanşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede esnafı uyardı.

Kaldırımların boşaltılmasını isteyen zabıta ekipleri, esnafa sosyal mesafe hakkında bilgilendirme yaptı.

İlçe esnafı uyarıları dikkate alarak kaldırımları boşalttı.