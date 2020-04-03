Kırşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında işlek caddelerdeki temizlik çalışmalarının ardından 3 noktaya teknik ekiplerin çalışmasının ürünü olan dezenfekte tüneli kurarak halkın hizmetine sundu.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, gazetecilere, dezenfekte tünellerini sokağa çıkma zorunluluğu olanların kullanması için yaptıklarını söyledi.

Belediyenin kendi ekiplerinin yaklaşık 1500 liraya mal ettiği dezenfekte tünellerinin belediye önü, Terme Caddesi ve Cacabey Meydanı'na kurulduğunu ifade eden Ekicioğlu, dışarı çıkmak zorunda kalanları Kovid-19 tehlikesine karşı korumayı amaçladıklarını dile getirdi.

Kırşehir Belediyesi olarak bilim insanlarından oluşan bir danışma kurulu oluşturduklarını ve bu kurulun tavsiyesi ile dezenfekte tünellerini artırma planını gözden geçireceklerini anlatan Ekicioğlu, "Dezenfekte tünellerinde saf su ve temizlik malzemelerinin karışımıyla hazırlanmış özel solüsyon var. Bu tünellerin vatandaşları sokağa teşvik ettiği şeklinde bir düşünce de var. Saygı duyuyoruz. Danışma kurulumuza konuyu ilettik. Onların tavsiyeleri doğrultusunda çoğaltıp çoğaltmamaya karar vereceğiz." dedi.