İddiaya göre ünlü psikoloğun eşi Yıldız Cüceloğlu bir süreliğine dışarı çıktı. Eve döndüğünde Doğan Cüceloğlu'nun hareketsiz olduğunu gördü. Eve giden sağlık ekipleri Doğan Cüceloğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.



Doğan Cüceloğlu'nun kesin ölüm nedeni yapılacak inceleme ile netleşecek.

Doğan Cüceloğlu kimdir?



1938 yılında Mersin Silifke'de dünyaya gelen Doğan Cüceloğlu, İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu.



Amerika Birleşik Devletleri'nde Illinois Üniversitesi'nde Bilişsel Psikoloji doktorasını tamamlayan Cüceloğlu, Hacettepe ve Boğaziçi üniversitelerinde görev yaptı.

1980-1996 yılları arasında California Eyalet Üniversitesi'nde çalışan Cüceloğlu, çok sayıda bilimsel makale ve kitap yazdı.