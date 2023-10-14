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Güncel
AA 14.10.2023 09:53

Diyarbakırlı kebapçı mangalını öğrenciler için yakıyor

Diyarbakır'da kebap salonu işleten Nasır Ber, geçen yıl başlattığı "Haydi Öğrenciler Kebaba Projesi" kapsamında merkez Kayapınar ilçesindeki okul bahçesine kurduğu tezgahta hazırladığı kebapları mangalda pişirip öğrencilere ikram etti.

Diyarbakırlı kebapçı mangalını öğrenciler için yakıyor
[Fotograf: AA]

Merkez Kayapınar ilçesine bağlı kırsal Kaldırım Köyü İlkokulu ve Ortaokulu bahçesinde ekibiyle tezgahını kuran Ber, ciğer ve Adana kebap hazırladı.

Mangalını öğrenciler için köydeki okulun bahçesinde yakan Ber, hazırlanan kebapları ekibiyle birlikte pişirdi.

Etkinlikte hazırlanan kebaplar ile tatlı, çiğ köfte, ayran ve su öğrencilere ikram edildi.

Ber, yaptığı açıklamada, 4 yaşındayken ailesiyle Adana'ya yerleştiğini, 7-8 yaşında kebapçıda çalışmaya başladığını, yıllar sonra döndüğü memleketi Diyarbakır'da mesleğini sürdürdüğünü söyledi.

Diyarbakırlı kebapçı mangalını öğrenciler için yakıyor

Öğrencileri sevindirmek için geçen yıl hayata geçirdiği projeyi bu yıl da sürdürdüğünü kaydeden Ber, proje kapsamında 1000 öğrenci ve ailelerine kebap ikram ettiklerini belirtti.

Proje kapsamında Bismil, Kulp ve Kocaköy ilçeleri ve köylerinde okuyan yaklaşık 10 bin öğrenciye okullarındaki bahçelerde ekibiyle ciğer ve Adana kebap hazırladığını ifade eden Ber, "Bu bizim için gelenek oldu. İmkanım olduğu sürece Diyarbakır'daki bütün çocuklar için projeyi sürdüreceğim. Etkinlikte öğrenciler ve veliler çok mutlu. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz." diye konuştu.

"Katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz"

Okulun İngilizce öğretmeni Deniz Şimşek, bu tür etkinliklerin öğrencileri ve kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

Şimşek, "Böyle bir organizasyon duyunca öğrencilerimiz çok sevindi. Katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Öğrencilerden 11 yaşındaki Ebrar Barut, daha önce böyle bir etkinliğe katılmadığını belirterek, çok eğlendiğini söyledi.

12 yaşındaki Halime Acun da çok mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Nasır ustaya çok teşekkür ederim. Kebabı çok güzel." dedi

Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayahan Subaşı ise hayırsever Ber'in okulun bahçesinde ciğer ve Adana kebap hazırladığını aktararak, etkinlikte öğrencilerle beraber güzel bir gün yaşadıklarını dile getirdi.

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