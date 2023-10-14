"7.Kitap Okuma Yarışması"nda ödül töreni

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz, Prof.Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'ndaki ödül töreninde, okumanın soylu bir erdem olduğunu söyledi.

Kitap okuyan öğrencilerin sınavlarda da başarılı olduğunu belirten Yavuz, "Ülkemizin geleceği çocuklarımıza olan sorumluluğumuzu yerine getirmek için var gücümüzle projeler üretiyoruz. Türkiye'nin farklı noktalarında çocuklarımızı kitaplarla buluşturuyoruz." diye konuştu.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de çocukların daha iyi yetişmesi için eğitim ve öğretim projelerine her zaman destek verdiklerini ifade etti.

Eğitim-Bir-Sen Afyonkarahisar 1 Nolu Şube Başkanı Mustafa Arslan ise proje kapsamında Afyonkarahisar Belediyesinin katkılarıyla 7 yılda kentteki okulların kütüphanesine 50 binin üzerinde kitap kazandırıldığına dikkati çekti.

Yarışmaya 4 bin 53 öğrencinin katıldığını aktaran Arslan, "Şehrimizde kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla yapılan yarışmada dereceye giren 120 öğrencimiz, bisiklet ve çeşitli hediyeler kazandı." dedi.

Programda, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven ile İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mevlüt Çınar da konuşma yaptı.

Törene, protokol üyelerinin yanı sıra veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programın ardından Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nın katılımıyla Dumlupınar Mahallesi'ndeki Eğitim-Bir-Sen Afyonkarahisar 1 Nolu Kadınlar Komisyonu Bürosunun açılışı yapıldı.