Diyarbakır'da zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Diyarbakır-Eğil kara yolunda Dere Mahallesi mevkisinde Serkan Oruç yönetimindeki tır, Abdurrahim Laçin idaresindeki traktör ve Mehmet Selim Polat'ın kullandığı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, traktör sürücüsü Laçin hayatını kaybetti. Tır sürücüsü Oruç ile otomobil sürücüsü Polat, eşi Fatma ile çocukları Yağmur, Zehra ve Berat Polat yaralandı.

Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda ulaşım kontrollü sağlanıyor.