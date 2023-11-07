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Güncel
İHA 07.11.2023 13:38

Damada takı yerine ayva taktılar

Zonguldak Alaplı ilçesinde Kader ile Onur Yüce çiftinin düğününde damadın arkadaşları damada, ayva hediye ettiler.

Damada takı yerine ayva taktılar

Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki düğün salonunda çok sayıda davetlinin katıldığı düğünde, kesilen pastanın ardından düğünün en önemli yeri olan takı merasime gelindiğinde, damadın iş arkadaşları tarafından damada ilginç takılan takılar salondakileri güldürdü.

Takı töreninde bir ayvayı kolye haline dönüştürerek yanına da, bulaşık deterjanı, bulaşık bezi, sünger, şemsiyeye takılı bebek eşyaları gibi damadın boynuna asan arkadaşları ilginç bir ana sebep oldular. Damat ilk defa karşılaştığı durum karşısında hayli şaşırdı. Düğün törenine katılanlar o sırada adeta kahkahaya boğuldu. Damadın arkadaşları ise ‘Damat Ayvayı Yedi’ diyerek espri yapmayı da ihmal etmediler. Düğüne davetli olarak gelenlerin şaşırarak izlediği değişik takı merasimi; arkadaşlarının daha sonra evlenen çifte altın ve para takması ve hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile son buldu. Değişik takılar takan Damadın arkadaşları, genç çiftle birlikte gece boyunca çalan müzikle doyasıya eğlendiler. 

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