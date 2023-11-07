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Güncel
AA 07.11.2023 13:52

Amasya’da sokaklarında 32 Togg geziyor

Amasya’da resmi kurum ve vatandaşlarda olmak üzere toplam 32 yerli ve milli TOGG marka araç bulunuyor.

Amasya’da sokaklarında 32 Togg geziyor

Her geçen gün sayıları artan yerli ve milli araç Togg, resmi kurumların yanında vatandaşlardan da oldukça ilgi görüyor. Amasya’daki 32 Togg'un 1’i Amasya Ticaret ve Sanayi Odasında diğeri Amasya Valiliği'nde ve 30'u ise vatandaşlarda bulunuyor.

Amasya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Kırlangıç, “Yerli ve milli aracımız Amasya’ya geldi. Amasya’da 32 tane oldu. 32 sayısının önemi Amasya gibi bir ilde aslında halkımızda karşılık buldu, beğenildi, sevildiği anlamına geliyor. Bunun için başta Cumhurbaşkanımıza, sonra Rifat Hısarcıklıoğlu Başkanımıza teşekkür ediyorum. Tabii bu otomobilin daha gelişerek yurt dışına satılmasını bekliyorum, dünyada görmek istiyoruz. Ülkemiz yollarında gördük, şimdi sıra dünya yollarında.” dedi.

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Amasya TOGG
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