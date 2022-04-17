İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yenişehir'de ikamet eden kişilerin, 500 bin lira karşılığında tarihi eser satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Dökmetaş Mahallesi'nde tarihi eser satmaya çalışan 4 zanlıyı suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 420 bronz sikke, 9 eski toprak kandil, 4 gözyaşı şişesi, bronz bilezik ile çeşitli ölçü ve ebatlarda 70 obje olmak üzere toplam 504 parça eser ele geçirildi.

Eserler, Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.