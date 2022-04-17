Haber Giriş: 17 Nisan 2022 Pazar 04:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da tarihi eser niteliğinde 420 sikke ele geçirildi
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 420 bronz sikke, 9 eski toprak kandil, 4 gözyaşı şişesi ve bronz bilezik ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yenişehir'de ikamet eden kişilerin, 500 bin lira karşılığında tarihi eser satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Dökmetaş Mahallesi'nde tarihi eser satmaya çalışan 4 zanlıyı suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 420 bronz sikke, 9 eski toprak kandil, 4 gözyaşı şişesi, bronz bilezik ile çeşitli ölçü ve ebatlarda 70 obje olmak üzere toplam 504 parça eser ele geçirildi.
Eserler, Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Diyarbakır Kaçakçılık Tarihi Eser
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