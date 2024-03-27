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KAYNAK
DHA
HABER GİRİŞ
27.03.2024 09:51
, 27.03.2024 09:53
SON GÜNCELLEME
27.03.2024 09:53
Diyarbakır’da sis etkili oldu
Diyarbakır’da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi.
Zaman zaman görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü sis nedeniyle sürücüler araçlarının hızlarını düşürerek ilerledi.
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