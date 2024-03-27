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Güncel
DHA 27.03.2024 09:51

Diyarbakır’da sis etkili oldu

Diyarbakır’da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Diyarbakır’da sis etkili oldu

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi.

Diyarbakır’da sis etkili oldu




Zaman zaman görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü sis nedeniyle sürücüler araçlarının hızlarını düşürerek ilerledi. 

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