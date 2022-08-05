Kayayolu köyünde düzenlenen etkinlikte çiftçilere, pamuk üretiminde sulamanın önemi ve akıllı sulamanın avantajları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kurduğu damlama sulama sistemiyle 5 bin dönüm arazisine pamuk eken 42 yaşındaki Kemal Aydın, gazetecilere, daha önce kuru tarım yaptığını söyledi.

Damlama sulama sistemi sayesinde artık alternatif ürünler yetiştirebileceklerini ifade eden Aydın, "Daha önce buralarda kuru tarım vardı. Buğday, arpa, mercimek gibi ürünler yetiştiriliyordu. Baraj yapılınca biz de burada sulama sistemi kurduk. Bu sulama sistemiyle pamuk ekili arazimizi suluyoruz." dedi.

Hasat dönemi için umutlu olduklarını anlatan Aydın, güzel bir verim almayı ümit ettiklerini aktardı.

Aydın, "5 bin dönüm arazinin 2 bin 500 dönümüne hortum serdik. Su, elektrik, işçilik gibi giderlerden yüzde 50 civarında kar ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Damlama sulama sistemini kuran firmanın Türkiye satış direktörü ziraat yüksek mühendisi Okan Başaran da çiftçiye sulama malzemesi satışı yaptıklarını belirtti.

Bu çalışmanın diğer çiftçilere de örnek olması için tanıtım yaptıklarını anlatan Başaran, "Damlama sulama sistemi sayesinde çiftçilerimiz sudan enerjiden, işçilikten önemli derecede tasarruf sağlayacak. Kuraklığı hissettiğimiz son zamanlarda bunun çok önemli olduğunu düşünmekteyiz. Ayrıca verimde de artış olacak." diye konuştu.