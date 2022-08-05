Yunus Emre Mahallesi'nde ailesiyle çadırda yaşayan 6 yaşındaki Suriye uyruklu Cizzah El Salih henüz bilinmeyen nedenle elektrik akımına kapıldı.

Ağır yaralanan çocuk, ailesi tarafından kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis tarafından çadırda yapılan incelemede, Cizzah El Salih'in elektrik akımına kapıldığı bölgede uçları açık kabloların olduğu görüldü. ​​​​​​​