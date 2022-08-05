Haber Giriş: 5 Ağustos 2022 Cuma 12:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de elektrik akımına kapılan 6 yaşındaki çocuk öldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde elektrik akımına kapılan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Yunus Emre Mahallesi'nde ailesiyle çadırda yaşayan 6 yaşındaki Suriye uyruklu Cizzah El Salih henüz bilinmeyen nedenle elektrik akımına kapıldı.
Ağır yaralanan çocuk, ailesi tarafından kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis tarafından çadırda yapılan incelemede, Cizzah El Salih'in elektrik akımına kapıldığı bölgede uçları açık kabloların olduğu görüldü.
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