Parçalı Bulutlu 21.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 13.04.2024 13:33

Diyarbakır'da kahvehanede çevreye ateş eden 4 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde önceki gün girdikleri kahvehanede çevreye ateş eden 4 zanlı yakalandı.

Diyarbakır'da kahvehanede çevreye ateş eden 4 şüpheli yakalandı

11 Nisan'da bir kahvehane önünde meydana gelen trafik kazasından dolayı yaşanan kavgaya karışan bazı kişiler kahvehane sahibini telefonla arayarak tehdit etti.

Aynı gün akşam saatlerinde maskeli iki kişi tam otomatik silahlarla kıraathaneye girerek, çevreye ateş edip kaçtı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma ile şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli olayda kullanılan otomatik silahlarla yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ETİKETLER
Diyarbakır
Sıradaki Haber
İzmir'de bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:23
Direksiyon başında bilincini kaybeden sürücü 3 otomobile çarptı
14:22
PKK'nın sözde "Paris kuzey gençlik kolu sorumlusu" yakalandı
14:16
İran, Basra Körfezi'nde Portekiz bandıralı yük gemisine el koydu
13:41
ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de gazetecilerin korunması çabalarını sürdüreceklerini bildirdi
13:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva’ya Filistin mektubu gönderdi
13:40
Eurovision'a ev sahipliği yapan Malmö'de protestocular İsrail'in yarışmadan menedilmesini istedi
"Türkiye'nin Maldivleri" Salda Gölü bayram tatilinde her gün binlerce kişiyi ağırlıyor
"Türkiye'nin Maldivleri" Salda Gölü bayram tatilinde her gün binlerce kişiyi ağırlıyor
FOTO FOKUS
Avustralya'da bıçaklı saldırı: Yüzlerce kişi alışveriş merkezinden tahliye edildi
Avustralya'da bıçaklı saldırı: Yüzlerce kişi alışveriş merkezinden tahliye edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ