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Güncel
AA 04.02.2024 09:39

Diyarbakır'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, planlı çalışmalar kapsamında ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlılar tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması amacıyla "Pusula" adlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 1'i saklandığı bazanın içinde, 1'i yaşanan kovalamaca sonucu olmak üzere 10 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden O.G'nin, 2005'te İstanbul'un Üsküdar ilçesinde kuyumcu soygununda yer aldığı, bu nedenle hakkında kesinleşmiş 43 yıl hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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