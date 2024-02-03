Beyşehir’de Dünya Sulak Alanlar Günü etkinlikleri

Konya Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü tarafından Beyşehir Öğretmenevi toplantı salonunda düzenlenen programa katılan Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar ile 8.Bölge Müdürü Gültekin Aksan’ın günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmaların ardından Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Akköz, “Konya sulak alanlarının dünü ve bugünü” konulu sunumunu gerçekleştirdi.



Programın ardından SÜ Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi’nde görev yapan öğretim üyeleri ve öğrenim gören öğrencileri ile kurum amirleri, 8. Bölge Müdürlüğü ile Konya Şubesi ve Beyşehir DKMP Şefliği görevlilerinin de katılımıyla Beyşehir Gölü kenarında bulunan Yeşildağ İskele mevkisindeki yürüyüş parkurunda doğa yürüyüşü ve kuş gözlem etkinliği gerçekleştirildi.