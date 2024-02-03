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Güncel
İHA 03.02.2024 16:31

Burdur’da mermer ocağında yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti

Burdur’da bir mermer fabrikasında çalışan işçi, 6 metre yüksekten düşerek olay yerinde hayatını kaybetti.

Burdur’da mermer ocağında yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti

Olay, Burdur merkeze bağlı Boğaziçi köyünde bulunan bir mermer ocağında meydana geldi.

Ocakta çalışmakta olan Serkan A. bir anlık dalgınlık sonucunda 6 metre yükseklikten toprak zemine düştü. İş arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 42 yaşındaki işçi Serkan A.’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Serkan A.’ün cenazesi olay yeri inceleme ve savcının çalışmaları sonrasında otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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