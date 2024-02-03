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Güncel
AA 03.02.2024 16:22

Uludağ sömestir tatilinde yüzde 100 doluluk oranına ulaştı

Kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'daki oteller, 22 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatilini yüzde 100 doluluk oranıyla geçiriyor.

Uludağ sömestir tatilinde yüzde 100 doluluk oranına ulaştı

Aralık ayında yeterli miktarda kar alamayan ve yılbaşını yüzde 70 civarında dolulukla geçiren Uludağ'daki oteller, ocak ayında etkisini artıran kar yağışıyla sömestir tatilini yoğun rezervasyon talebiyle karşıladı.

Zirvedeki 300 ila 1980 metre uzunluklarındaki 20 pisti kayak yapılabilir duruma gelince Uludağ'daki oteller, yarıyıl tatiline yüzde 100 dolulukla girdi. Kent merkezine kara yoluyla 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve teleferikle de ulaşılabilen, 5 binden fazla yatak kapasiteli otelle bazı kurum ve kuruluşlara ait misafirhanelerin bulunduğu Uludağ'da sömestir tatilindeki doluluk, otel işletmecilerini ve esnafı memnun etti.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, Uludağ'ın bu yıl iyi bir sezon geçirdiğini belirterek, güzel bir kar kalınlığının bulunduğunu söyledi.

Ocak ayı başından beri etkili olan kar yağışıyla pistlerin istenilen seviyede olduğunu anlatan Saraçoğlu, "Otellerimiz yüzde 100 doluluk oranına sahip. Ayrıca hafta sonu gelen misafirler Bursa'da konaklayıp günübirlik olarak dağa çıkarak, akşam otellerine dönüyor. Konaklama tesislerimiz şu anki gidişattan gayet memnun." dedi.

"Uludağ 2024 yılı itibarıyla güzel bir sezon geçiriyor"

Murat Saraçoğlu, Uludağ'ın altyapısıyla ilgili birtakım düzenlemelerin yapıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Altyapıda düzenlemeler yapılmıştı ve yenilenmişti. Uludağ'da turistlerin konforlu ve güvenli bir şekilde dinlenmeleri ve eğlenmeleri için güvenlik birimlerimiz de gerekli tedbirleri aldı. TÜRSAB olarak kaçak ve turisti mağdur edecek faaliyetlerin önüne geçmek için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve jandarma kuvvetlerimizle birlikte denetimler yapıyoruz. Uludağ şu an gayet güzel bir sezon geçiriyor."

Endonezya, Polonya, Rusya ve Körfez ülkelerinden gelenler Uludağ'da tatil yapıyor

Günübirlik Uludağ'a çıkmak isteyen yerli turistlerin hafta sonları kara yolunda uzun araç kuyrukları oluşturduğunu vurgulayan Saraçoğlu, aynı şekilde vatandaşların teleferiğe de yoğun ilgi gösterdiğini anlattı.

Saraçoğlu, yabancı turistlerin de Uludağ'a olan yoğun taleplerine dikkati çekerek, "Yerli turistlerin yanı sıra Uludağ'da şu an Endonezya'dan, Polonya'dan misafirler var. Ayrıca Rusya ve Arap coğrafyasından Körfez ülkelerinden de misafirlerimizi Uludağ'da ağırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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