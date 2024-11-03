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Güncel
AA 03.11.2024 16:01

Diyarbakır'da hırsızlık ve iş yerlerine silahlı saldırıyla ilgili 11 zanlı tutuklandı

Diyarbakır'da hırsızlık ve iş yerlerine silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır'da hırsızlık ve iş yerlerine silahlı saldırıyla ilgili 11 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerinden televizyon çalanların, bir esnaftan istedikleri parayı alamadıkları gerekçesiyle motosikletle giderek iş yerine silahlı saldırıda bulunanların, ayrıca piyasaya yüklü miktarda borcu olan kişiden borçlarını alamadıkları gerekçesiyle borçlunun akrabasına ait iş yerine silahla ateş açan alacaklıların yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıların adreslerini tespit etti.

"Cambaz" adıyla düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Tutuklananlardan birinin 50 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü olduğu belirlendi.

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