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Güncel
AA 03.11.2024 15:48

Samsun'da park halindeki minibüse ve beton direğe çarpan araçtaki 4 kişi yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, park halindeki minibüse ve beton direğe çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

Samsun'da park halindeki minibüse ve beton direğe çarpan araçtaki 4 kişi yaralandı

Burak Mustafa E. yönetimindeki hafif ticari araç, Kemal Paşa Mahallesi Sarıköy yolunda kontrolden çıkarak, önce park halindeki minibüse, ardından beton elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle park halindeki araç metrelerce sürüklenirken, elektrik direği devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri ile ambulans sevk edildi.

Kazada, sürücü ile minibüsteki 3 kişi yaralandı. Yaralılar Bafra Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

Kazadan dolayı mahallede elektrik kesintisi yaşandı.

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