Diyarbakır'da Filistin'e destek mitingi

Merkez Yenişehir ilçesi İstasyon Meydanı'nda gerçekleştirilen miting, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Mitingde konuşan HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle ile yaptıkları görüşmede Diyarbakırlıların Filistin halkına göstermiş olduğu destekten duyduğu mutluluğu dile getirdiğini iletti.

Meydanlarda destek için toplanan gençlerin, yaşlıların, kadın ve erkeklerin Filistin halkına ve idarecilerine moral verdiğini ifade eden Dinç, "Bugün Diyarbakır, İstanbul ve Türkiye'nin dört bir yanından Filistin halkına yapılan zulmü duyurmak için bir aradayız. Filistin'de insanlık suçu işleniyor. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar katlediliyor. Anneler kucağındaki bebeklerle katlediliyor. Gazze'ye tonlarca bomba atılıyor." dedi.

Filistin halkına yönelik zulmün yıllardır sürdüğünü belirten Dinç, İslam ülkelerine çağrıda bulunduklarını kaydetti.

Dinç, "İsrail ile diplomatik, askeri, siyasi, ekonomik tüm ilişkilerinizi kesiniz. Bu çağrıyı vicdanı sönmemiş ülkelere de yapıyoruz. Çünkü şu an Kudüs'te insanlık suçu işleniyor. İnsani, hukuki, İslami hiçbir kural tanımadan bunlar vahşet işliyor." ifadelerini kullandı.

Mitingde, Filistinli Alimler Heyeti Başkanı Dr. Nevvaf Tekruri de Arapça bir konuşma yaptı.

