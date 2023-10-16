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Güncel
AA 16.10.2023 11:32

Çanakkale açıklarında 62 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 62 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Çanakkale açıklarında 62 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotograf: AA]

Ayvacık açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Korveti "TCSG-702" ve Sahil Güvenlik Botu "KB-20" bölgeye sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içindeki 25 Suriye ve 8 Filistin uyruklu düzensiz göçmeni kurtardı.

İlçe açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu "KB-20" görevlendirildi.

Lastik bot içindeki 28 Afganistan ve 1 İran uyruklu düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

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