Çanakkale açıklarında 62 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvacık açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Korveti "TCSG-702" ve Sahil Güvenlik Botu "KB-20" bölgeye sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içindeki 25 Suriye ve 8 Filistin uyruklu düzensiz göçmeni kurtardı.

İlçe açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu "KB-20" görevlendirildi.

Lastik bot içindeki 28 Afganistan ve 1 İran uyruklu düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.