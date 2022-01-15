Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce kurulan özel ekip tarafından, haklarında ağır suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan 11 yıl 3 ay, "kasten adam öldürmeye azmettirme" suçundan 10 yıl 10 ay, "hırsızlık" suçundan 5 yıl, "cinsel saldırı" suçundan 4 yıl 2 ay, "silahla yağma" suçundan 3 yıl 4 ay, "hırsızlık" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün ve "ruhsatsız ateşli silah bulundurma, hırsızlık ve kasten yaralama" suçlarından 2 yıl 11 ay 24 gün hapis cezası olan toplam 7 kişi yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.