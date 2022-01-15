Haber Giriş: 15 Ocak 2022 Cumartesi 09:23Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Aralık ayında 14 binin üzerinde konut satıldı
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Doğu Marmara Bölgesi Kocaeli, Sakarya, Düzce, Yalova ve Bolu illerinde Aralık ayında 14 bin 23 konut satışı gerçekleşti.
Doğu Marmara Bölgesi Kocaeli, Sakarya, Düzce, Yalova ve Bolu illerinde Aralık ayında 14 bin 23 konut satışı gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Doğu Marmara bölgesine bağlı illerden Kocaeli’de 5 bin 797 konut, Sakarya'da 3 bin 838 konut, Düzce'de bin 299 konut, Bolu'da bin 209 konut ve Yalova'da bin 880 konut satışı gerçekleşti.
Etiketler: Konut
Sıradaki Haber
Sivas'ta 52 köye ulaşılamıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz