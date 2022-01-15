Haber Giriş: 15 Ocak 2022 Cumartesi 09:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta 52 köye ulaşılamıyor
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta kar nedeniyle 52 köy yolu ulaşıma kapandı.
Sivas'ın Zara ve İmranlı ilçelerinde kar nedeniyle 52 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kapalı yolların açılması için 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7 kar bıçaklı kamyon, 26 servis kamyonu ve 136 personelle çalışmalar sürdürülüyor.
Etiketler: Sivas Ulaşım Kar Yağışı
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