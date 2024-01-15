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Güncel
AA 15.01.2024 16:26

Diyarbakır'da altyapı çalışmaları sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sultan Sasa Bulvarı ve 4. Oto Sanayi Sitesi'nde altyapı çalışmaları yürütüyor.

Diyarbakır'da altyapı çalışmaları sürüyor
[Fotograf: AA]

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında, merkez Kayapınar ilçesine bağlı Sultan Sasa Bulvarında yeni yerleşim alanları ve 4. Oto Sanayi Sitesinde kanalizasyon şebekesi döşeme çalışmalarına başlandı.

Proje kapsamında ekipler, 350 metre kanalizasyon borusu döşeyecek, 6 muayene bacası imalatı yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek teknik ekipten bilgi aldı.

Tutşi, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak memleketimizin ihtiyacı olan hizmetleri ivedilikle hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın altyapı hizmetlerinden sorunsuz bir şekilde faydalanması için projelerimizi titizlikle yürütüyoruz. Amacımız Diyarbakır'da sorunsuz altyapı hizmeti sunmaktır." ifadelerini kullandı. 

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