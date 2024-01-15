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Güncel
AA 15.01.2024 15:36

Amasya'da okullarda şehitler için saygı duruşunda bulunuldu

Amasya'daki okullarda şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Amasya'da okullarda şehitler için saygı duruşunda bulunuldu

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için ülke genelinde olduğu gibi Amasya'da da bayrak töreni öncesinde tüm okullarda bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen de öğrencilerle birlikte saygı duruşunda bulunarak, "Bugün öğrencilerimizle birlikte, şehit olan askerlerimiz için saygı duruşunda bulunduk. Hepsine rahmet, yakınlarına ve ülkemize başsağlığı diliyorum." dedi.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu ardından öğrenciler dersbaşı yaptı.

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