Diyarbakır'da "1. Sanat Sokağı Kültür ve Sanat Festivali" düzenlenecek

Merkez Yenişehir ilçesindeki Sanat Sokağı'nda 5-8 Ekim'de düzenlenecek festivalde, tiyatro gösterimi, halk oyunları gösterisi, yarışma, söyleşi, konser ve resim sergisi gibi etkinlikler yer alacak.

Dernek başkanı Ümit Umdu, bir kafede düzenlediği basın toplantısında, sokağı hak ettiği konuma getirmek için büyük gayret gösterdiklerini söyledi.

Sokağın 2000'li yıllarda kültür ve sanatın yaşatılması amacıyla kurulduğunu belirten Umdu, yaptıkları görüşmeler ve girişimler sonucu sokağın sanat ve kültürel anlamda gelişmesine katkı sunduklarını kaydetti.

Umdu, şöyle dedi:

"Sanatımızı, kültürümüzü, edebiyatımızı yaşatmak için 1. Sanat Sokağı Kültür ve Sanat Festivalini gerçekleştireceğiz. Festivalimiz 5-8 Ekim'de gerçekleştirilecek. 5 Ekim'de tüm Diyarbakır halkını yöresel giysilerle açılışa davet ediyoruz. Festivalde kültürel, sanatsal, skeç, yarışma, söyleşi, konser ve sihirbazlık gibi çeşitli etkinlikler yer alacak. Festivale tüm vatandaşları davet ediyoruz."