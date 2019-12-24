Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 113'üncü gününe girdi.

5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek oturma eylemi yapan Necibe Çiftçi, bir evladının dağa kaçırıldığını bir oğlunun da terör örgütü PKK tarafından şehit edildiğini hatırlattı.

Çiftçi, 113 gündür çocukları için mücadele ettiklerini ifade ederek, 113 yıl da sürse bu mücadeleyi sürdürmekte kararlı olduklarını belirtti.

"HDP binası önünden kalkmayacağız. Çocuklarımızı almadan buradan gitmiyoruz. Onlar bize çok büyük bir darbe vurdu. Bir çocuğumu okuldan alarak dağa kaçırdılar, bir çocuğumu da şehit ettiler." diyen Çiftçi, oğlundan 5 yıldır haber alamadığını dile getirdi.

Çiftçi, "Onların kirli yüzü zaten ortaya çıktı. Onlar hiç utanmadan bize bakarak, gelip gidiyorlar. Allah'ın izni, devletimizin gücüyle inşallah çocuğuma kavuşacağım." dedi.

"Oğlum devletimize teslim ol"

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinden gelen Bedirhan Çur da oğlu Vahit için oturma eylemi yapıyor.

Çur, 4 yıldır oğlundan haber alamadığını belirterek, ona kavuşmak için eylemi sürdüreceğini söyledi.

"Oğlumu almadan bir yere gitmiyorum. 100 yıl da sürse buradayım." ifadelerini kullanan Çur, evladına teslim olması çağrısında bulundu.

Bedirhan Çur, "Çocuğumu alacağım onlardan. HDP milletvekilleri bizden kaçıyor. Çocuğumu onlardan almadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Ya öleceğim ya da kalacağım. Çocuğumu onlardan istiyorum. Oğlum onlardan kaç gel, devletimize sığın, devletimize teslim ol." diye konuştu.

Öte yandan, Mardin'in Savur ilçesinden gelen bir grup kadın da Diyarbakır annelerini ziyaret ederek desteklerini iletti.

Kaynak: AA