Gara şehitlerinin 6'sının ailesi evlat nöbetindeydi. HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutulan çadırda şehit haberinin ardından hüzün hakim oldu. Evlatları şehit olan arkadaşlarının acısını nöbetteki diğer aileler de yaşadı.

Şehitler için çadırda Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi. Anne ve babalar terörü bir kez daha kınadı.

Kararlılık vurgusu

Terör örgütü PKK'ya sert tepkilerden biri de uzun süredir birlikte evlat nöbeti tuttukları annelerden geldi. Diyarbakır Anneleri, bir kez daha oturma eyleminde kararlılık vurgusu yaptı.

"Terör örgütünün gerçek yüzünü tüm dünyaya göstereceğiz"

Evlat nöbetini sürdüren ailelerden biri, "Anne ve babalar olarak sonuna kadar kararlıyız. Ölümüne baş koyduğumuz bu yolda ancak ölümüne buradan kalkıp gideriz, hakkımızı alacağız ve hain alçak terör örgütünün gerçek yüzünü tüm Türkiye'ye göstereceğiz, tüm dünya bunu görecek" dedi.

"Onların acısı bizim acımız"

Bir başka anne ise, "Onların hepsini kınıyorum. Buradan ailelere baş sağlığı diliyorum. Onların acısı bizim acımız. Onların acısını onlar kadar yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

"Gelin hep beraber tek yürek olalım"



Diyarbakır'daki aileler, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılanlara bir kez daha seslendi:

"Çocuğu kandırılarak dağa götürülmüş tüm anne ve babalara sesleniyorum. Bugün birlik beraberlik günüdür; gelin hep beraber tek yürek olalım evlatlarımızı dağdan indirelim."



Diyarbakır Anneleri, evlatlarına kavuşuncaya kadar eylemi sürdürecek.

