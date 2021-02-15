Karabük'te alınan bilgiye göre, Tarkan Kalaycı yönetimindeki 06 JNG 07 plakalı tır, Karabük-Bartın kara yolu Beştepeler mevkisinde yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıktı.

Refüje çıkarak durabilen tırın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kalaycı, ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yenişehir Mahallesi Mithat Paşa Caddesi'nde ise ehliyetsiz sürücü U.B. (17) idaresindeki 67 AN 681 plakalı otomobil, Ü.Y. idaresindeki 78 AAJ 570 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralanan sürücü U.B. ile yanındaki Ç.T. (17), B.U. (19), E.E.Ç. (17) ve C.K. (18) Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, Kenan Köroğlu idaresindeki 06 DR 3477 plakalı kamyon da Karabük-Ankara kara yolu Aslanlar mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Kamyonun dorsesindeki oksijen tüplerinin yola düştüğü kazada yaralanan olmadı.