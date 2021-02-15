Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 17:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta kar yağışının etkili olduğu köy yollarında çalışmalar sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Uşak'ta gece saatlerinde başlayan ve gün boyunca etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kara yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıldı.
İl genelinde etkisini sürdüren kar, kent merkezinde 5 santimetreye, kırsal yerleşim bölgelerinde ise yer yer 15 santimetreye ulaştı.
Uşak Valiliği İl Özel idaresi ekipleri, ulaşımda aksamaların yaşandığı köy yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi.
Kar temizleme çalışmalarında 11 greyder, 5 kar bıçaklı kamyon, 1 kar bıçaklı tuzlama aracı, 17 ekip ve 90 personel görev aldı.
Öte yandan tüm kenti beyaz örtüyle kaplayan kar, güzel görüntüler oluşturdu.
Kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bugün ara verilmişti.
Etiketler: Kar Yağışı
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