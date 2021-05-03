DİTİB'den yapılan yazılı açıklamada, ramazan vesilesiyle Gürcistan'ın başkenti Tiflis ile Rustavi, Batum, Marnevuli ve Gardabani kentlerinde 700 aileye gıda paketleri dağıtıldığı belirtildi.

Ülke genelinde düzenlenen dağıtım programlarına Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Büyükelçilik Din İşleri Müşaviri Ahmet Erdem, Stuttgart DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkanı Musa Uzun, Baden Württemberg DİTİB Bölge Birliği Başkanı İsmet Harbi, Doğu Gürcistan Müftüsü İtibar Eminov ile Batı Gürcistan Müftüsü Adam Şantadze katıldı.

- Hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü kuruyoruz

Doğu Gürcistan Müftülüğü bölgesinde düzenlenen yardım dağıtımı sırasında konuşma yapan Musa Uzun, DİTİB olarak ramazan ayı vesilesiyle 30 ülkede gerçekleştirilen yardım organizasyonu çerçevesinde Gürcistan'da da yardım paketleri dağıttıklarını söyledi.

Uzun, "Hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü kurduk. İhtiyaç sahibi ailelerin mutluluğuna, hayır dualarına tanıklık etmekten mutluluk duyduk. Bu vesileyle emanetlerini teşkilatımıza teslim eden cemaatimize ve hayırsever insanlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.