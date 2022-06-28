Haber Giriş: 28 Haziran 2022 Salı 16:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dicle Nehri'nde hint keneviri operasyonu: 1 gözaltı
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 26 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Dicle Nehri kıyısında N.Ç'nin Hint keneviri bitkisi yetiştirdiği bilgisi üzerine, Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda operasyon düzenlendi.
Operasyonda 2 bin 26 kök Hint keneviri ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
Hint kenevirleri numune alınmasının ardından yerinde imha edildi.
Zanlının Emniyet'teki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Diyarbakır Hint Keneviri Uyuşturucu Narkotik
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