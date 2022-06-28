Bingöl İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, kent genelinde sağlık kuruluşlarının çeşitli ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Karlıova ilçesine bağlı Sudurağı köyündeki sağlık evinde çalışma yürüten ekipler iç ve dış cephenin sıvasını yenileyerek, boya yaptı.

Bakım ve onarım çalışması tamamlanan sağlık evi vatandaşların tekrar hizmetine sunuldu.