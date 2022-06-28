Haber Giriş: 28 Haziran 2022 Salı 16:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de sağlık evi onarıldı
[Fotoğraf: AA]
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bulunan sağlık evinde bakım ve onarım çalışması yapıldı.
Bingöl İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, kent genelinde sağlık kuruluşlarının çeşitli ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda Karlıova ilçesine bağlı Sudurağı köyündeki sağlık evinde çalışma yürüten ekipler iç ve dış cephenin sıvasını yenileyerek, boya yaptı.
Bakım ve onarım çalışması tamamlanan sağlık evi vatandaşların tekrar hizmetine sunuldu.
Etiketler: Bingöl Sağlık Çalışanları
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