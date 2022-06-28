Aksaray'da ülkenin farklı bölgelerinden toplanan su kabakları ile 25 ilden gelen 100 sanatçının hünerlerini sergilediği Su Kabağı Festivali başladı.

Aksaray'da ve ülkenin çeşitli bölgelerinde yetiştirilen su kabaklarının işlenmesi ve dekor ürünü yapılması için düzenlenen Su Kabağı Festivali Kılıçarslan Parkında başladı.

Aksaray Belediyesi öncülüğünde 25 ilden 100 sanatçının stant kurduğu festivalde makineleri eline alan ustalar su kabaklarını tek tek işliyor.

Sabahın erken saatlerinde başlayan işlemeler öğle saatlerinde sergilendi.

Sanatçıların elinde çeşitli şekiller alan su kabakları satışa çıkarıldı. Su kabağı işlemesinin öğretildiği festivale çocuklar da yoğun ilgi gösterdi.

Renkli görüntülere sahne olan festivalde en çok ilgi çeken su kabağı ise minik şelale ve doğa figürü olan su kabağı oldu.

Su Kabağı İşleme Ustası ve Festival Koordinatörü Fatih Coşkun, `Belediye Başkanımız Evren Dinçer öncülüğünde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından su kabağı işleme sanatçılarını bir araya getirmek ve sanatımızı icra ederek tanıtmak amacıyla bugün Su Kabağı Festivali başlattık. Hem vatandaşlarımız keyifli vakit geçirmesini sağlamak hem de sanatımızı Türkiye'de ilk olan bir festivalle Aksaray'dan başlayarak tanıtmak istedik. Bu çerçevede 25 ilimizden 100 farklı sanatçımızı şehrimize davet ettik. Sabahın erken saatlerinde işlemeye başladığımız su kabaklarımızı vatandaşlarımızın beğenisine sunduk` dedi.