Haber Giriş: 28 Haziran 2022 Salı 15:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de düğünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki düğünde çıkan silahlı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı.
Kırıkkale'de Kadıoğlu Mahallesi Şehit Osman Öden Caddesi'nde bir düğüne davetli olarak katılan U.G. ile E.G. ve F.G. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.G, yanındaki tabancayla E.G. ve F.G'ye ateş ederek kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Çeşitli yerlerinden yaralanan E.G. ve F.G. ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
E.G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Zanlı U.G, polis ekiplerince yakalandı.
Etiketler: Kırıkkale
Son Haberler
- 16:34
- 16:28
- 16:16
- 16:17
- 16:10
Sıradaki Haber
Bekçilik sınavı ne zaman? Bekçilik sınav giriş belgesi ne zaman yayınlacak?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz