Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 18:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
DGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 DGS başvurusu nasıl yapılır?
2022 DGS başvurular ne zaman? DGS başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...
Dikey Geçiş Sınavı meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavdır.
DGS başvuruları ne zaman?
DGS'ye girecek adaylar için başvuru süreci 13 Mayıs'ta başlayıp 23 Mayıs'ta sona erecek.
DGS ne zaman yapılacak?
3 Temmuz 2022
DGS’ye nereden ve nasıl başvurulur?
ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilir.
Etiketler: ÖSYM Sınav Takvimi
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