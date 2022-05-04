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DGS için başvuru 13 Mayıs - 23 Mayıs 2022 tarihleri aralığı olarak belirlendi.

DGS başvuruları hangi tarihte?

2022 DGS 3 Temmuz 2022 'de yapılacak.

DGS ne zaman?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS). İki yıllık ön lisans programında eğitim gören binlerce öğrenci, dört yıllık lisans programına yükseltmek için DGS'ye giriyor.

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