Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google, uzun süredir bazı kişisel bilgilerin arama sonuçlarından kaldırılmasına yönelik talepleri kabul ediyor, ancak şimdi bu seçenek çok daha kullanışlı olacak.

Google, telefon numaraları, e-posta adresleri ve fiziksel adresler gibi iletişim bilgilerinin kaldırılmasını istemenize izin vermek için politikayı genişletti.

Google Arama sonuçlarından kişisel bilgiler nasıl kaldırılır?

Google Arama sonuçlarından kişisel bilgilerin kaldırılması için öncelikle hangi bilgilerinizin kaldırılmasını istediğinizi açıklayan talep formunu doldurmanız gerekir.

Bu seçimlerinizi Google'a iletmek için açılan formda adınız, ikamet ettiğiniz ülke, içeriği gösteren web sayfalarının ve Google arama sonuçları sayfalarının adresleri gibi bilgileri ve arama sonuçlarında ilgili içeriğin bulunmasını sağlayan anahtar kelimeleri girmeniz gerekiyor.

Son olarak iletişim bilgilerinizin tehdit veya taciz niyetiyle kötü amaçlı olarak paylaşıldığını düşünüyorsanız Evet seçeneğini işaretlemeniz ve imzanızı oluşturmanız gerekiyor.

Bilgilerin arama sonuçlarından kaldırılması internetten kaldırılması anlamına gelmiyor

Google aldığı bilgi kaldırtma taleplerini bilgilerin bulunduğu sayfadaki içerikle birlikte değerlendireceğini söylüyor. Bunun sebebininse haberler gibi kullanıcılar için yararlı genel bilgilere erişimin sınırlandırılmasının engellenmesi olduğu belirtiliyor.

Şirket, bilgilerin Google Arama sonuçlarından kaldırılmasının internetten kaldırılması anlamına gelmediğini belirtiyor:

"Google Arama'dan kaldırsak bile içerik web'de bulunmaya devam edebilir. Yani, söz konusu içerik barındırıldığı sayfada görülebilir veya sosyal medya, Google dışı arama motorları ya da başka yöntemlerle bulunabilir. Bu nedenle, sitenin web yöneticisiyle iletişime geçip içeriği kaldırmasını istemeniz faydalı olabilir."

Google daha önce kullanıcıların finansal güvenliğini riske atan banka hesap bilgileri, kredi kartı numarası gibi kişisel bilgilerinin, Arama sonuçlarından kaldırması için başvuru kabul ediyordu.

Google Kişisel Bilgileri Kaldırma Talep Formu İçin Tıkla